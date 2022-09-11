Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка досить рідко з'являється на публіці. Однак кожна її поява на світських заходах викликає позитивну реакцію, і артистка отримує багато компліментів.

Як відомо, артистка виступає проти дієт та схуднення зі шкодою для здоров'я. Вона завжди відмовлялася скидати зайве, а також не почала захоплюватися уколами краси.

На червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю знаменитість з'явилася у чорній сукні з декольте, яку доповнила розкішним діамантовим кольє. Вона впевнено постала перед шанувальниками і показала себе справжню — жодного ботоксу та підтяжок.

«Це пишність 😍; Королева Моніка діаманти на тему виявилися; любов моя; Наша чудова Королева ♛; Троп стежок красуня ❤️; Шикарно; Вітаю; Найкрасивіша; Так гарно; Боже мій; захоплююсь її природністю» - пишуть у мережі.

Шанувальники все більше звертають увагу на те, як виглядає Моніка, як розкішні її вбрання і чому вона не приховує свої зморшки. Артистка підкреслила, що не бажає ховатися від прискіпливих фотографів і не бажає підлаштовуватися під загальні стандарти.

Тому на публіці Беллуччі спокійно показує себе такою, якою вона є.

Нагадаємо, "Молодець, що всіх зібрала": Ліда Лі з "Танців з зірками" показала шматочок нового кліпу з українськими артистами.

Як повідомляла Politeka, "Раніше я впадав у ступор": Клопотенко з "Майстер Шеф" порадував українок новим проектом, відео.

Також Politeka писала, що "Яка радість": ведучий Решетник зворушив новинами про свою родину, фото.