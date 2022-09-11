Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая довольно редко появляется на публике. Однако каждое ее появление на светстких мероприятиях вызывает позитивную реакцию и артистка получает много комплиментов.

Как известно, артистка выступает против диет и похудения с вредом для здоровья. Она всегда отказывалась сбрасывать лишнее, а также не стала увлекаться уколами красоты.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля знаменитость появилась в черном платье с декольте, которое дополнила роскошным бриллиантовым колье. Она уверенно появилась перед поклонниками и показала себя настоящую — никакого ботокса и подтяжек.

«Это великолепие 😍; Королева Моника бриллианты в тему оказались; любовь моя; Наша великолепная Королева ♛; Троп троп красавица ❤️; Шикарно; Поздравляю; Самая красивая; Так Красиво; Боже мой; восхищаюсь ее естественностью» - пишут в сети.

Поклонники все больше обращают внимание на то, как выглядит Моника, как роскошные ее наряды и почему она не скрывает свои морщины. Артистка подчеркнула в свою очередь, что не желает прятаться от придирчивых фотографов и не желает подстраиваться под общие стандарты.

Поэтому на публике Беллуччи спокойно показывает себя такой, какая она есть.

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