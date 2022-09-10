Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка після початку війни оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, коли розлучилися і їхні друзі – Мишко та Даша Кацуріни, відомі українські ресторатори. Після цього стало відомо, що Надя пішла до Михайла, а Володимир до Даші. Дантес навіть дуже жорстко жартував на цю у своєму стендапі, через що нарвався на критику, через яку йому довелося виправдовуватися в інтерв'ю.
Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу зірка опублікувала кадри, де їхала в автомобілі зі своїм новим хлопцем та колишнім найкращим другом – Михайлом Кацуріним.
"Як же я хочу, щоб вийшов мій альбом. Михайло Кацурін каже, що його улюблена пісня - "У твоїй душі". Скоро все почуєте", - написала Надя.
Нагадаємо, Дорофєєва після гучного розлучення з Дантесом вирішила розкрити всі свої таємниці
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А ще Politeka повідомляла, що екс-дружину нового хлопця Дорофєєву Кацуріну з Дантесом вивели на чисту воду.
Також Politeka писала, що Дантеса рознесли за жарт про Дорофєєва та її коханця, співак спробував виправдатися