Співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час із новим бойфрендом Михайлом Кацуріним, та розповіла, яка пісня йому сподобалася з нового альбому.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка після початку війни оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, коли розлучилися і їхні друзі – Мишко та Даша Кацуріни, відомі українські ресторатори. Після цього стало відомо, що Надя пішла до Михайла, а Володимир до Даші. Дантес навіть дуже жорстко жартував на цю у своєму стендапі, через що нарвався на критику, через яку йому довелося виправдовуватися в інтерв'ю.

Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу зірка опублікувала кадри, де їхала в автомобілі зі своїм новим хлопцем та колишнім найкращим другом – Михайлом Кацуріним.

"Як же я хочу, щоб вийшов мій альбом. Михайло Кацурін каже, що його улюблена пісня - "У твоїй душі". Скоро все почуєте", - написала Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва після гучного розлучення з Дантесом вирішила розкрити всі свої таємниці

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружину нового хлопця Дорофєєву Кацуріну з Дантесом вивели на чисту воду.

Також Politeka писала, що Дантеса рознесли за жарт про Дорофєєва та її коханця, співак спробував виправдатися