Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда после начала войны объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, когда развелись и их друзья - Миша и Даша Кацурины, известные украинские рестораторы. После этого стало известно, что Надя ушла к Мише, а Владимир к Даше. Дантес даже очень жестко шутил на эту в своем стендапе, из-за чего нарвался на критику, из-за которой ему пришлось оправдываться в интервью.
Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз звезда опубликовала кадры, где ехала в автомобиле со своим новым парнем и бывшим лучшим другом - Мишей Кацуриным.
"Как же я хочу, чтобы вышел мой альбом. Миша Кацурин говорит, что его любимая песня - "В твоей душе". Скоро все услышите", - написала Надя.
Напомним, Дорофеева после громкого развода с Дантесом решила раскрыть все свои тайны
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А еще Politeka сообщала, что экс-жену нового парня Дорофеевой Кацурину с Дантесом вывели на чистую воду
Также Politeka писала, что Дантеса разнесли за шутку о Дорофеевой и ее любовнике, певец попытался оправдаться