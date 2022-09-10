Певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с новым бойфрендом Мишей Кацуриным, и рассказала, какая песня ему понравилась из нового альбома.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда после начала войны объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, когда развелись и их друзья - Миша и Даша Кацурины, известные украинские рестораторы. После этого стало известно, что Надя ушла к Мише, а Владимир к Даше. Дантес даже очень жестко шутил на эту в своем стендапе, из-за чего нарвался на критику, из-за которой ему пришлось оправдываться в интервью.

Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз звезда опубликовала кадры, где ехала в автомобиле со своим новым парнем и бывшим лучшим другом - Мишей Кацуриным.

"Как же я хочу, чтобы вышел мой альбом. Миша Кацурин говорит, что его любимая песня - "В твоей душе". Скоро все услышите", - написала Надя.

Напомним, Дорофеева после громкого развода с Дантесом решила раскрыть все свои тайны

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