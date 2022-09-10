Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая сейчас пытается активно перетянуть внимание подальше от личной жизни. Артистка заявила о разводе спустя десять лет отношений с Владимиром Дантесом.

И хотя пара официально еще не подала документы, Дорофеева начала встречаться с бывшим другом Дантеса - Мишей Кацуриным. Тогда как сам певец стал встречаться с экс-женой Кацурина. В сети уже не раз шутили, что артисты просто поменялись семьями.

Поэтому Надя всячески игнорирует вопросы о своих отношениях и старается как можно чаще делать акцент именно на творчестве:

"Наконец-то откроювам все тайны" - пишет Надя под кадрами.

Напомним, во время одного из недавних стендапов украинский шоумен и певец Владимир Дантес решил пошутить на актуальную тему отношений своей бывшей жены Нади Дорофеевой. Фрагмент этого выступления завирусился и получил много критики.

Так, он сказал во время юмористического номера: "Мне сложно еще заниматься с**сом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену".

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.