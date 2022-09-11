Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише особистими кадрами, а й рецептами. Так сталося й цього разу, адже Хіменес-Браво показав, як готувати пиріг із абрикосами.
"Це не просто пиріг - це тепла звістка з літа, від якої будь-яка мряка стає неважливою, а світ стає світлішим ☀️
• Яйця – 2 шт.
• Вершкове масло – 75 грам
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• Цукор – 100 грам
• Сметана – 75 грам
• Борошно – 150 грам
• Розпушувач – 5 грам
• Ванільний цукор – 1 ч.л.
• Сіль
• Абрикоси чисті – 200 г.
Карамель:
• Цукор – 200 грам
• Вода - 30 мл
Бережи і розповідай з чим твій улюблений пиріг", - написав зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дякую за рецепт. А можна зі сливами готувати?", "Смачно! Де б узяти ці абрикоси... У нас у тропічній Америці, вони не ростуть, і навіть у магазинах немає... Бувають персики та нектарини, дуже дорогі. ..", "Вау яка смакота, я зараз саме вчуся на кухаря кондитера, ми теж готуємо різні страви, спробую приготувати такий пиріг".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, якою має бути ідеальна жінка.
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" торкнувся закликом до українців прямо з фронту.
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