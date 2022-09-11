Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише особистими кадрами, а й рецептами. Так сталося й цього разу, адже Хіменес-Браво показав, як готувати пиріг із абрикосами.

"Це не просто пиріг - це тепла звістка з літа, від якої будь-яка мряка стає неважливою, а світ стає світлішим ☀️

• Яйця – 2 шт.

• Вершкове масло – 75 грам

• Цукор – 100 грам

• Сметана – 75 грам

• Борошно – 150 грам

• Розпушувач – 5 грам

• Ванільний цукор – 1 ч.л.

• Сіль

• Абрикоси чисті – 200 г.

Карамель:

• Цукор – 200 грам

• Вода - 30 мл

Бережи і розповідай з чим твій улюблений пиріг", - написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую за рецепт. А можна зі сливами готувати?", "Смачно! Де б узяти ці абрикоси... У нас у тропічній Америці, вони не ростуть, і навіть у магазинах немає... Бувають персики та нектарини, дуже дорогі. ..", "Вау яка смакота, я зараз саме вчуся на кухаря кондитера, ми теж готуємо різні страви, спробую приготувати такий пиріг".

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