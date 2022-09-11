Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится не только личными кадрами, но и рецептами. Так случилось и в этот раз, ведь Хименес-Браво показал, как готовить пирог с абрикосами.

"Это не просто пирог — это теплая весть с лета, от которой любая морось становится неважной, а мир становится светлее ☀️

• Яйца — 2 шт.

• Сливочное масло – 75 грамм

• Сахар – 100 грамм

• Сметана - 75 грамм

• Мука – 150 грамм

• Разрыхлитель — 5 грамм

• Ванильный сахар – 1 ч.л.

• Соль

• Абрикосы чистые – 200 грамм.

Карамель:

• Сахар – 200 грамм

• Вода - 30 мл

Храни и рассказывай с чем твой любимый пирог", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за рецепт. А можно со сливами готовить?", "вкусно! Где бы взять эти абрикосы... У нас в тропической Америке, они не растут, и даже в магазинах нет... Бывают персики и нектарины, очень дорогие...", "Вау какая вкусняшка, я сейчас как раз учусь на повара кондитера, мы тоже готовим разные блюда, попробую приготовить такой пирог".

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