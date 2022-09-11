Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка намагається всіляко звернути увагу на свою творчість. Артистка почала перекладати свої пісні українською мовою, записувати нові композиції рідною мовою та змінила стиль.

Цього разу популярна виконавиця вирішила похвалитися уривком із чергової нової композиції. Як відомо, багато українських артистів влаштували перегони у творчості: хто швидше і більше випустить україномовний кліп та композиції.

Дорофєєва намагається нагадати про новинку щодня: «Остило... 6 днів 🔜» - коротко написала співачка.

У мережі відповіли по-різному:

«Ааа як чекаю! Я скасую все в цей день, щоб провести його з альбомом "смисли" 😍💔; Ого! Інтрига; Чекаємо ❤; Вау, як круто 💔; Образи ваууу, хочеться їх скоріше побачити 😍; Дуже круте та гарне звучання; Дуууууже сильно чекаємо ❤️; Чекаю з нетерпінням на весь альбом 💔🙏✨; Мені вже подобається 🤟🏻 це буде хіт 🔥; Ці прев'ю викликають бажання прослухати весь альбом».

Трохи раніше зірка опублікувала кадри, де їхала в автомобілі зі своїм новим хлопцем та колишнім найкращим другом - Михайлом Кацуріним.

"Як же я хочу, щоб вийшов мій альбом. Михайло Кацурін каже, що його улюблена пісня - "У твоїй душі". Скоро все почуєте", - написала Надя.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.