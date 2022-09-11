Популярная певица Надя Дорофеева похвасталась очередной новинкой, чтобы привлечь внимание к себе.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая старается всячески обратить внимание на свое творчество. Артистка начала переводить свои песни на украинский язык, записвать новые композиции на родном языке и сменила стиль.

В этот раз популярная исполнительница решила похвастаться отрывком с очередной новой композиции. Как известно, многие украинские артисты устроили гонки в творчестве: кто быстрее и больше выпустить украиноязычный клип и композиции.

Дорофеева старается напомнить о новинке каждый день: «Остыло… 6 дней 🔜» - коротко написала певица.

В сети ответили по-разному:

«Ааа как жду! Я отменю все в этот день, чтобы провести его с альбомом "смыслы" 😍💔; Ого! Интрига; Ждем ❤; Вау, как круто 💔; Образы ваууу, хочется их поскорее уже увидеть 😍; Очень крутое и хорошее звучание; Дуууууже сильно ждем❤️; Жду с нетерпением весь альбом 💔🙏✨; Мне уже нравится 🤟🏻 это будет хит🔥; Эти превью вызывают желание прослушать весь альбом».

Чуть ранее звезда опубликовала кадры, где ехала в автомобиле со своим новым парнем и бывшим лучшим другом - Мишей Кацуриным.

"Как же я хочу, чтобы вышел мой альбом. Миша Кацурин говорит, что его любимая песня - "В твоей душе". Скоро все услышите", - написала Надя.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.