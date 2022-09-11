Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка продовжує жити закордоном і лише зрідка приїжджає додому, активно веде соціальні мережі. Також ведуча продовжує знімати свої інтерв'ю з колегами, нерідко отримуючи безліч критики за шоу російською мовою.

Цього разу ведуча похвалилася, що незабаром героєм її випуску стане той, на кого вона чекала цілих чотири роки.

«Мріяти не шкідливо, мріяти так важливо! Як я мріяла всю війну про можливість знову зняти повноцінний #Іспит на відвертість! І як мріяла останні чотири роки про героя, котрий погодився на велике відверте інтерв'ю саме в ці часи… Тому stay tuned, якщо не вгадали 😉» - пише Єфросиніна.

У мережі відреагували, зокрема й Соня Плакідюк, Оля Полякова та Даша Астаф'єва:

«Аліса запитала, у Маші акаунт очманілі ручки?)))); Ручки мої! Твоя подруга ніколи б не вирізала так красиво ті серця! 💙💛; Це серця для іспиту?; Судячи з пісні, новий герой "Іспит" - Monatik!; Монатик 😍; Не розумію такого божевілля багатьох від Монатика; Мабуть це Monatik».

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