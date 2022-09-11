Популярный украинский певец Олег Винник с начала полномасштабного вторжения рф не появляется на публике и не выпускает новых песен.

Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО рассказал, где сейчас может быть Олег Винник, и показал его последнее фото.

"Этот вопрос задают многие люди. Кто-то думал, что певец сбежал из Украины, кто-то был убежден, что он здесь, но в июне адвокат Олега заявила, что он в Германии и там проходит лечение. Правда, какая болезнь у Винника неизвестно", – говорит Демин.

Ведущий также прокомментировал фотографию с Олегом Винником, которую накануне опубликовал музыкант и продюсер Роман Недзельский.

"И вот недавно Олег появился на новом фото у мужа певицы Оксаны Билозир Романа Недзельского. Роман писал о том, что Олег помогает Вооруженным Силам Украины. Правда, такая фотка появляется несколько раз на Фейсбуке Романа, и когда она сделана - не известно", — объяснил Слава.

Вспомнил Демин и о Таисии Сватко, более известной как Таюне, бэк-вокалистке Винника, которая, по некоторой информации, является женой певца.

"Кстати, в Instagram певицы Таюне, которой приписывают брак с Олегом, тоже тишина. Таисия не выкладывала фотки с 20 февраля. Говорят, что Олег Винник все же скоро появится в информационном поле", - добавил ведущий.

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