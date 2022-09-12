Раніше артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хороших результатів та наростити м'язи. Тепер, аби довести тіло до ідеалу, Лазановський вирішив звернутися до експерта та знайшов собі персонального тренера по бартеру.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram співак розмістив пікантне фото, на якому позує у своїй новій орендованій квартирі, наполовину знявши майку та виставивши напоказ м'язи.

"Який смак йогурту?", — грайливо підписав Лазановський світлину, тому що на передньому плані в кадр "влізла" пляшка йогурту.

Після цього шанувальниці в повідомленнях бурхливо відреагували на такий кадр і співак вирішив поділитися деякими з коментарів: "Коротко про ваші відповіді на попередню розповідь, окрім відповідей про смак".

"Хоча тут йогурт взагалі зайвий"; "Кидається в очі дуже охайний гардероб"; "Що ж ти робиш? Зараз всі жінки своїх чоловіків покидають"; "Тут як би ти хотів на йогурт подивитися, то не вийде"; "Ахаха, я насправді подивилась, шо в шафі гарно все висить, і подумала, шо мені вже треба літній одяг забрати, а осінній поскладати", — писали Сергію Лазановському .

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