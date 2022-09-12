Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка активно займається допомогою українцям і їздить країнами з благодійними концертами. Зараз зірка намагається якнайчастіше спілкуватися з аудиторією, щоб підтримувати популярність.
На своїх виступах зірка не перестає дивувати також розкішними образами, за допомогою яких отримує безліч компліментів. У чорній сукні з максі-вирізами на декольті зірка виглядала дуже привабливо.
Звична зачіска з морськими локонами, червона помада та акуратні акценти на прикрасах перетворили Кароль на останньому виступі:
"Тіна Кароль відкрила Youtube Shorts канал - Тіна Кароль Shorts" - сказано у підписі під кадрами.
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У мережі відреагували: «Млію від образу; Тіночка Кароль просто чудова співачка; скільки у неї суконь?».
Встигла зірка також знятися для модного глянцю одразу у кількох дизайнерських вбраннях.
«Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла та утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини», - сказано у підписі під новим кадром із Тіною.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.