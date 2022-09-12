Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно занимается помощью украинцам и ездит по странам с благотворительными концертами. Сейчас звезда старается как можно чаще общаться с аудиторией, чтобы поддерживать популярность.
На своих выступлениях звезда не перестает удивлять также и роскошными образами, при помощи которых получает множество комплиментов. В черном платье с макси-вырезами на декольте звезда выглядела очень привлекательно.
Привычная прическа с морскими локонами, красная помада и аккуратные акценты на украшениях преобразили Кароль на последнем выступлении:
«Тина Кароль открыла Youtube Shorts канал - Тина Кароль Shorts» - сказано в подписи под кадрами.
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В сети отреагировали: «Млею от образа; Тиночка Кароль просто замечательная певица; сколько у нее платьев?».
Успела звезда также сняться для модного глянца сразу в нескольких дизайнерских нарядах.
«Трансцендентные полосы серого цвета играют вокруг тела и образуют силуэт, напоминающий зрителю подводный мир. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека» - сказано в подписи под новым кадром с Тиной.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.