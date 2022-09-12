Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, як і їхні друзі – Даша та Михайло Кацурін. Після цього Надя заявила, що разом із Мишком, а Дантес разом із Дашею. Подібний обмін партнерами став справжньою сенсацією в українському шоу-бізі. Тому знайшлися й ті, хто побачив злий намір у діях Дантеса. Володимир вирішив показати критиків, опублікував їх коментар у своєму сторіс.

"Даша, подивимося правді в очі. Дантес - професійний альфонс, об'єктивно йому нафік не потрібна розведення з "причепом" з двох маленьких дітей. Зараз цим хайпом він привертає собі увагу... І скоро він тебе кине і залишишся біля розбитого корита, одна із двома дітьми...", - написав коментатор.

"Єдине, що в цьому мене турбує - чому російською?!)", - написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес присвятив рядки українцям, яким довелося залишити свої будинки.

Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес без Кацуріної засвітився з новою зірковою подружкою.

А ще Politeka писала, що Дантеса рознесли за жарт про Дорофєєва та її коханця, співак спробував виправдатися