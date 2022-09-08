На своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как мило мальчики Иван и Дмитрий выглядят в школьной форме.

Как сообщает Politeka.net, в многодетной семье ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника в этом году два школьника. Как рассказала Кристина Решетник, возможности пойти в школу они всей семьей ждали с 24 февраля.

На своей странице в Instagram она показала, как мило мальчики Иван и Дмитрий выглядят в школьной форме.

"Знали бы вы, какие дети счастливые - потому что имеют возможность ходить в школу", - отметила Кристина Решетник.

Жена ведущего Григория Решетника отметила, что мальчики не просто идут с удовольствием в школу, они бегут, потому что говорят, что так соскучились по оффлайну. Если раньше Дмитрий и Иван рады были оставаться дома, то сейчас просятся в школу.

"Большая благодарность ВСУ и школе, что открылись и работают. И хотелось бы, чтобы все дети в Украине имели доступ к обучению", - подчеркнула она.

В комментариях пользователи сети подарили комплименты для сыновей Кристины и Григория Решетников: "Какая красивая форма. А дети очень хорошенькие", "Классные мальчишки! И мама супер!", "Хорошенькие малыши", "Чудесные малыши! Будьте здоровы и счастливы", "Такие уже взрослые, мамочки моииии. Солнышки".

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

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