Как сообщает Politeka.net, в многодетной семье ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника в этом году два школьника. Как рассказала Кристина Решетник, возможности пойти в школу они всей семьей ждали с 24 февраля.
На своей странице в Instagram она показала, как мило мальчики Иван и Дмитрий выглядят в школьной форме.
"Знали бы вы, какие дети счастливые - потому что имеют возможность ходить в школу", - отметила Кристина Решетник.
Жена ведущего Григория Решетника отметила, что мальчики не просто идут с удовольствием в школу, они бегут, потому что говорят, что так соскучились по оффлайну. Если раньше Дмитрий и Иван рады были оставаться дома, то сейчас просятся в школу.
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"Большая благодарность ВСУ и школе, что открылись и работают. И хотелось бы, чтобы все дети в Украине имели доступ к обучению", - подчеркнула она.
В комментариях пользователи сети подарили комплименты для сыновей Кристины и Григория Решетников: "Какая красивая форма. А дети очень хорошенькие", "Классные мальчишки! И мама супер!", "Хорошенькие малыши", "Чудесные малыши! Будьте здоровы и счастливы", "Такие уже взрослые, мамочки моииии. Солнышки".
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.