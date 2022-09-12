Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про свої фінанси, поділившись з українцями у блозі.

Як пишете Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка в 2020 році одружився з нотаріусом Христиною, але останнім часом пара не з'являється разом. Тим часом Христина вирішила поговорити з фанами в Інстаграм.

"Запитуйте", - написала зірка.

"Мама допомагає фінансово чи навпаки?", - спитав фанат.

Ні, я з юного віку на вільних хлібах.

"Мамі допомагаю небагато, але вона в мене ще сама ходить на роботу та відмовляється від допомоги, тут мені пощастило", - написала зірка.

"Де ви берете сили. Я захоплююсь вашою силою духу", - написав другий фанат.

"Я не завжди сильна... Просто намагаюся свій біль або свої розчарування або слабкість не виливати вам тут, бо у нас у вас впевнена і свого вистачає... Але зазвичай так, я трохи сумую, а потім встаю і йду далі, бо розумію, що життя одне і я вибираю, як його прожити", - написала зірка.

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