Як пишете Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка в 2020 році одружився з нотаріусом Христиною, але останнім часом пара не з'являється разом. Тим часом Христина вирішила поговорити з фанами в Інстаграм.
"Запитуйте", - написала зірка.
"Мама допомагає фінансово чи навпаки?", - спитав фанат.
Ні, я з юного віку на вільних хлібах.
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"Мамі допомагаю небагато, але вона в мене ще сама ходить на роботу та відмовляється від допомоги, тут мені пощастило", - написала зірка.
"Де ви берете сили. Я захоплююсь вашою силою духу", - написав другий фанат.
"Я не завжди сильна... Просто намагаюся свій біль або свої розчарування або слабкість не виливати вам тут, бо у нас у вас впевнена і свого вистачає... Але зазвичай так, я трохи сумую, а потім встаю і йду далі, бо розумію, що життя одне і я вибираю, як його прожити", - написала зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука похвалилася, з ким провела вечір, доки чоловік у від'їзді: пили вино і не лише
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук, який давно не з'являвся в компанії дружини, добряче покуражився у Венеції.
Також Politeka писала, що Остапчук вразив українців, показавши італійського Патрона