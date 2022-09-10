Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году сразу же после развода с экс-женой Еленой Войченко. А сейчас у звезды, видимо, не все так хорошо на личном, ведь с женой Владимира не видели долгое время. Остапчук недавно отправился в Италию, где находится по сей день. А на новых кадрах в Инстаграм Владимир показал, как выглядит итальянский Патрон.
На фото можно увидеть собаку, которая похожа на Патрона породы джек-рассел.
"Итальянский брат Патрона", - подписал кадры Остапчук.
"Патрон, привет. Собака, ты будешь майонез. Венецианский Патрон", - сказал Владимир.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Шансов выжить нет": 20–25 тысяч личного состава рашистов обречены
Дантес признался, почему его никогда не возьмут на службу в ВСУ: "С моим здоровьем только бумажки перекладывать..."
"Никто не был к этому готов": Кухар честно рассказала о трудностях на посту директора балетного колледжа
"Чудо-женщина": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях показала прелести, которые даже бретельки не выдержали
Сообщалось, что Остапчук показал своих детей на первое сентября.
"Сегодня мои дети идут в школу.
Не дома, в Канаде.
Так же как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок.
Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей учительницы).
И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять.
Но все НАШИ дети – наш цвет и наше будущее.
И оно точно будет светлым и прекрасным, потому что у наших детей самое ценное – свобода, добро и любовь.
С Днем знаний 🇺🇦
P.S. Это фото иллюстрирует лучшие мои эмоции, которые я пережил летом 2022 года", - написал звезда.
Напомним, жена Остапчука пожаловалась на погоду и продемонстрировала уютный осенний образ
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука похвасталась роскошным букетом, пока муж в Польше
Также Politeka писала, что смелая жена Остапчука показала лицо крупным планом и ошеломила внешностью