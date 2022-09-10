Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году сразу же после развода с экс-женой Еленой Войченко. А сейчас у звезды, видимо, не все так хорошо на личном, ведь с женой Владимира не видели долгое время. Остапчук недавно отправился в Италию, где находится по сей день. А на новых кадрах в Инстаграм Владимир показал, как выглядит итальянский Патрон.

На фото можно увидеть собаку, которая похожа на Патрона породы джек-рассел.

"Итальянский брат Патрона", - подписал кадры Остапчук.

"Патрон, привет. Собака, ты будешь майонез. Венецианский Патрон", - сказал Владимир.

Сообщалось, что Остапчук показал своих детей на первое сентября.

"Сегодня мои дети идут в школу.

Не дома, в Канаде.

Так же как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок.

Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей учительницы).

И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять.

Но все НАШИ дети – наш цвет и наше будущее.

И оно точно будет светлым и прекрасным, потому что у наших детей самое ценное – свобода, добро и любовь.

С Днем знаний 🇺🇦

P.S. Это фото иллюстрирует лучшие мои эмоции, которые я пережил летом 2022 года", - написал звезда.

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