За словами лідера "Антитіла" Тараса Тополі, британській зірці справді болить усе, що відбувається в Україні.

Фронтмен українського колективу "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що британський співак Ед Ширан, з яким гурт випустив колаборацію, присвячену війні, справді хвилюється за Україну. Подробицями він поділився в інтерв'ю "24 каналу".

Тарас Тополя згадав, як особисто зустрівся з Едом Шираном під час концерту у Варшаві 26 серпня.

"Ми досить багато часу спілкувалися протягом того дня. Мали спільний саундчек, кілька разів заспівали 2step між репетиціями. Ед розпитував про Україну, про війну. Кілька разів питав, наскільки довго це буде продовжуватися і які перспективи", – згадав музикант.

За словами лідера "Антитіл", британській зірці справді болить усе, що відбувається в Україні. Він також познайомив український колектив зі своїми друзями та прийняв запрошення приїхати в гості.

"Світова зірка номер один підтримує Україну, говорить про це вголос, дозволяє підняти у себе на виступі український прапор. Це означає, що Україна та наш народ все роблять правильно", - додав фронтмен українського колективу "Антитіла" Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.





