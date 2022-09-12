Фронтмен украинского коллектива "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, что британский певец Эд Ширан, с которым группа выпустила коллаборацию, посвященную войне, действительно волнуется за Украину. Подробностями он поделился в интервью "24 каналу".
Тарас Тополя вспомнил, как лично встретился с Эдом Шираном во время концерта в Варшаве 26 августа.
"Мы довольно много времени общались в течение того дня. Имели общий саундчек, несколько раз спели 2step между репетициями. Эд расспрашивал об Украине, о войне. Несколько раз спрашивал, насколько долго это будет продолжаться и какие перспективы", – вспомнил музыкант.
По словам лидера "Антитіл", британской звезде действительно болит все, что происходит в Украине. Он также познакомил украинский коллектив со своими друзьями и принял приглашение приехать в гости.
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"Мировая звезда номер один поддерживает Украину, говорит об этом вслух, позволяет поднять у себя на выступлении украинский флаг. Это значит, что Украина и наш народ все делают правильно", - добавил фронтмен украинского коллектива "Антитіла" Тарас Тополя
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.