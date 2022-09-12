Як пише Politeka.net, Даша Ульнова – відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України. Зірка кілька років тому зважилася піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Там Даші вдалося перемогти, але пара після проекту не змогла збудувати стосунки. Зараз Михайлюк одружений з моделлю Даші Хлистун, а Ульнова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка показала, як тренувалася та зробила лівий шпагат у спортзалі, опублікувавши відповідні сториси.

"Лівий шпагатик виглядає якось не дуже", - написала зірка.





"Україна – це більше, ніж просто країна чи місце народження в паспорті. Це будинок. Це найтепліші спогади Це можливості та шанси проявити себе, які мені, на щастя, ця країна подарувала Україна – це найкращі моменти, не уявляю себе ніде більше.

Саме тому я залишилася у Києві від початку вторгнення. Не відкривала віз «про всяк випадок». І навіть ні на секунду не припускаю, що хтось може відібрати моє, наше", - написала Даша.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" подразнила українців розвагами на вихідних у Києві

А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" в тонких лосинах похвалилася своєю найкращою мінімальною вагою

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова вразила українців повітряним шпагатом.



