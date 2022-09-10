Даша Ульянова из "Холостяка" показала свою лучшую спортивную форму за последнее время.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая запомнилась многим после участия на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушка стала активно вести блог в Инстаграм и рассказывать о своей жизни.

Нередко Даша показывает, как придерживается своего режима, занимается усердными тренировками для похудения и работает над растяжкой. Также Даша в этот раз похвастлась новеньким образом и своей лучшей формой за последнее время.

По словам Ульяновой, она очень довольна, хотя это и рекорд ее минимального веса за последнее время.

«После тренировок настроение огонь! Довольна своей формой сейчас!» - пишет Ульянова.

«Полет нормальный 🙈; Круто 😎; очень круто; Вы просто красавица🤍; Феерически 👍; Да держись красавица; Пожалуйста, подскажите откуда лосины ?😍; Класссс, как так растянутся? У меня под коленками вообще не тянется 😭; Боже сколько можно показывать этот шпагат, это уже выглядит как понты», - пишут в сети.

Также Даша поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к ВСУ.

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