Как пишет Politeka.net, Даша Ульнова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Звезда несколько лет назад решилась пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Там Даше удалось победить, но пара после проекта не смогла построить отношения. Сейчас Михайлюк женат на модели Даше Хлыстун, а Ульнова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда показала, как тренировалась и сделала левый шпагат в спортзале, опубликовав соответствующие сторис.

"Левый шпагатик выглядит как-то не очень", - написала звезда.





"Украина – это больше, чем просто страна или место рождения в паспорте. Это дом. Это самые теплые воспоминания Это возможности и шансы проявить себя, которые мне, к счастью, эта страна подарила. Украина – это самые лучшие моменты. Не представляю себя нигде больше. Честно.

Именно поэтому я осталась в Киеве с самого начала вторжения. Не открывала телегу «на всякий случай». И даже ни на секунду не допускаю, что кто может отобрать мое, наше", - написала Даша.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" подразнила украинцев развлечениями на выходных в Киеве

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" в тонких лосинах похвасталась своим лучшим минимальным весом

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова впечатлила украинцев воздушным шпагатом



