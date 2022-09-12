Як пише Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український співак, який два роки тому знову одружився. Дружиною зірки стала молода блогерка Катя Репяхова, яка нещодавно йому народила первістка - сина, якого назвали Михайлом. Після початку війни Віктор відправив сім'ю до Ізраїлю, де вона перебувала довгий час, а зараз повернулася назад до України. Сам же Павлик активно виступає із благодійними концертами на підтримку України. Не забуває Віктор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами цікавим.

На цей раз Павлик поділився фотографією, де позував біля спорткара з патріотичними номерами AZOV.

"Увага. Номери!", - написав зірка у сторіс.

Повідомлялося, що Віктор поділився кадрами виступу перед курсантами.

"Відвідав трохи з виступом курсантів та курсанток!

Особовий склад льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Слава Богу за Вас, діти!", - написав Павлик.

Нагадаємо, Репяхова похвалилася сімейною ідилією з Павликом, засвітивши ніжний поцілунок

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