Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который два года назад вновь женился. Супругой звезды стала молодая блогерка Катя Репяхова, которая недавно ему родила первенца - сына, которого назвали Михаилом. После начала войны Виктор отправил семью в Израиль, где она находилась долгое время, а сейчас вернулась обратно в Украину. Сам же Павлик активно выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. Не забывает Виктор и об Инстаграм, где делится с фанатами ввсем интересныым.

А в этот раз Павлик поделился фотографией, где позировал возле спорткара с патриотическими номерами AZOV.

"Внимание. Номера!", - написал звезда в сторис.

Сообщалось, что Виктор поделился кадрами с выступления перед курсантами.

"Посетил немного с выступлением курсантов и курсанток!

Личный состав лётного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Слава Богу за Вас, детки!", - написал Павлик.

Напомним, Репяхова похвасталась семейной идиллией с Павликом, засветив нежный поцелуй

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