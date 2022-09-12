Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который два года назад вновь женился. Супругой звезды стала молодая блогерка Катя Репяхова, которая недавно ему родила первенца - сына, которого назвали Михаилом. После начала войны Виктор отправил семью в Израиль, где она находилась долгое время, а сейчас вернулась обратно в Украину. Сам же Павлик активно выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. Не забывает Виктор и об Инстаграм, где делится с фанатами ввсем интересныым.
А в этот раз Павлик поделился фотографией, где позировал возле спорткара с патриотическими номерами AZOV.
"Внимание. Номера!", - написал звезда в сторис.
Сообщалось, что Виктор поделился кадрами с выступления перед курсантами.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ
Оккупанты в панике драпают от ВСУ с семьями и награбленным: где сейчас идут бои
В Минобороны рассказали о важном нюансе, о котором мало кто знает: "Перед тем, как продвигаться вперед..."
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом: "Видите, как аккуратно этот паренек..."
"Посетил немного с выступлением курсантов и курсанток!
Личный состав лётного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Слава Богу за Вас, детки!", - написал Павлик.
Напомним, Репяхова похвасталась семейной идиллией с Павликом, засветив нежный поцелуй
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась, как весело проводит время на выходных без мужа
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика заговорила о том, чем их жизнь отличается от других