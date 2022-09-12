Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка виховує двох дітей – Машу та Алсіну. Старшій дочці вже 17 і вона вже активно веде соцмережі, стаючи популярною блогеркою. А цього разу Маша вирішила пожартувати на пікантну тему в Тікток.

Фанати відразу ж почали коментувати дорослий жарт підлітка:

"Не знає, як пишеться ззаду, а вже хоче...", "Мамина гордість", "Мамина школа", "Оля Полякова? Дуже схожа", "18 вже є? Бо це зробить йому поліція", "Може ще маленька ?", "Звичайна, нормальна, красива українська дівчинка-підліток. Може комусь ззаду, а комусь наперед... Суть, взагалі, не в цьому", "Всі ті коментатори, які обговорюють її, подивіться на дівчат її віку, у яких батьки не відомі! А вона хороша і хороша дівчинка!", "Господи, скільки тобі років, що мама Оля дозволяє таке в струмі струмені ляпати", "Ганьба Полякової".

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