Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда воспитывает двоих детей - Машу и Алсину. Старшей дочери уже 17 и она уже активно ведет соцсети, становясь популярной блогеркой. А в этот раз Маша решила пошутить на пикантную тему в ТикТок.

Фанаты сразу же принялись комментировать взрослую шутку подростка:

"Не знает, как пишется сзади, а уже хочет...", "Мамина гордость", "Мамина школа", "Оля Полякова? Очень похожа", "18 уже есть? Ибо это сделает ему полиция", "Может еще маленькая?", "Обычная, нормальная, красивая украинская девочка-подросток. Может кому-то сзаду, а кому-то наперед... Суть, вообще, не в этом", "Все те комментаторы, которые обсуждают ее, посмотрите на девушек ее возраста, у которых родители не известны! А она хорошая и хорошая девочка!", "Господи‍, сколько тебе лет, что мама Оля позволяет такое в ток токе ляпать", "Позор Поляковой".

@mashapolyakova1

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Напомним, 17-летняя дочь Поляковой рассказала, чем платит за жизнь со звездной мамой

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Также Politeka писала, что дочь Поляковой похвасталась отдыхом у бассейна на День Независимости