Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка. Зірка нещодавно вирішила піти на польські "Танці зі зірками", де поки що успішно виступає. Зірка вирішила поділитись планами на новий ефір, розповівши у своєму Інстаграм.
"Багатозадачність у дії. У третьому ефірі "Танців з зірками" я буду і танцювати, і співати. Відповідальність x2, бо виконуватиму пісню польської музичної легенди.
Але головною частиною виступу, звичайно, буде танець. Fun fact))) більшість українців, з якими спілкувалася у Варшаві, далеко не одразу зрозуміли, що я беру участь у шоу як повноцінний учасник. Але все по-справжньому і тому голосуйте за нас сьогодні ввечері. Телеканал Polsat, 20:05”, - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Перемагай, красуню", "Удачі, вболіваю за вас і обов'язково голосуватиму за вашу пару", "Нехай це буде Чеслав Ніємен", "Ми у вас віримо", "Які красиві".
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