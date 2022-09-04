Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении" с песней 1944. Звезда также участвовала в шоу "Танці з зірками", но победить там ей не удалось. А после начала войны Джамала отправилась в Европу, где выступала с концертами и собирала деньги для Украины.

Теперь же Джамала решилась пойти на польские "Танці з зірками", где ее партнером стал танцор Яцек Ешке. На первом же эфире пара получила 37 баллов, а вылетела пара актера Лукаша Плошайского и Виктории Омилы. Теперь же Джамала готовится ко второму эфиру и заинтриговала украинцев новым танцем, поделившись стори в Инстаграм.

"Танец для сильных", - написала Джамала и предложила угадать, какой именно.

"Ча-ча", - написала на втором сторис певица, давая правильный ответ.

Сообщалось, что победительница "Евровидения-2016" Джамала года заявила, что очень скучает по сыновьям, но сейчас не может создать комфортные условия для мальчиков, чтобы они были рядом.

"Не хочу жаловаться, ведь люди в разных условиях. Но… ты в другой стране, живешь не дома. Не видишь детей, они еще с моей сестрой, я не могу им пока здесь обустроить быт и садик, какие-то элементарные условия, чтобы они были со мной, на это нужно время. Я не видела их уже три недели, очень скучаю. Очень много грустных моментов", — призналась Джамала.

Напомним, Джамала сравнила участие в "Танцях з зірками" в Украине и Польше

А еще Politeka сообщала, что Джамала после триумфа на польских "Танцях з зірками" поразила откровением

Также Politeka писала, что Джамала честно призналась, как теперь ей живется без сыновей



