Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица. Звезда недавно решила пойти на польские "Танці з зірками", где пока успешно выступает. Звезда решила поделится планами на новый эфир, рассказав в своем Инстаграм.

"Многозадачность в действии. В третьем эфире "Танців з зірками" я буду и танцевать, и петь. Ответственность x2, потому что буду исполнять песню польской музыкальной легенды.

Но главной частью выступления, конечно, будет танец. Fun fact))) большинство украинцев, с которыми общалось в Варшаве, далеко не сразу поняли, что я участвую в шоу как полноценный участник. Но все по-настоящему и потому – голосуйте за нас сегодня вечером. Телеканал Polsat, 20:05", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Побеждай, красоточка", "Удачи, болею за вас и обязательно буду голосовать за вашу пару", "Пусть это будет Чеслав Ниемен", "Мы в вас верим", "Какие красивые".

Напомним, Джамала откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулась в польских "Танцах со звездами"

А еще Politeka сообщала, что Джамала на паркете польских "Танцев со звездами" рассказала, кому посвятила свое выступление: видео

Также Politeka писала, что Джамала пожаловалась на трудности на польских "Танцях з зірками"



