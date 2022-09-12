Українська співачка Тіна Кароль розплакалася у емоціях. Весь зал аплодував і підтримував закоханих.

Як повідомляє Politeka.net, метро в Україні через вторгнення росії стало головним концертним майданчиком країни. Українська співачка Тіна Кароль провела свій перший сольний концерт на станції метро Майдан Незалежності у Києві.

На сцену попросився увійти український захисник, який зробив сюрприз коханій. Цей вчинок зворушив співачку і вона поділилася кадрами у мережі.

На своєму концерті воєнного часу співачка виконувала пісні виключно українською мовою та ексклюзивно презентувала прем'єру пісні "Вільні. Нескорені". Окрім виконання найвідоміших хітів, зі сцени Тіна Кароль також читала пронизливі вірші та багато спілкувалася з глядачами.

Під час концерту побралася пара військових Національної гвардії України, яка познайомилася під час війни.

Перед тим, як боєць простягнув обручку коханій, Тіна Кароль заявила: "Я щаслива, що ми сьогодні створюємо українську справжню родину. Військову родину".

Тіна Кароль не змогла стримати сліз. Весь зал аплодував і підтримував закоханих.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.