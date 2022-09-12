Как сообщает Politeka.net, метро в Украине из-за вторжения россии, стало главной концертной площадкой страны. Украинская певица Тина Кароль провела свой первый сольный концерт на станции метро Майдан Независимости в Киеве.

На сцену попросился війти украинский защитник, который сделал сюрприз своей любимой. Этот поступок растрогал певицу и она поделилась кадрами в сети.

На своем концерте военного времени певица исполняла песни исключительно на украинском языке и эксклюзивно представила премьеру песни "Вільні. Нескорені". Кроме исполнения своих самых известных хитов, со сцены Тина Кароль также читала пронзительные стихи и много общалась со зрителями.

Во время концерта обручилась пара военных Национальной гвардии Украины, которая познакомилась во время войны.

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@tinakarol

Пропозиція руки і серця на моєму концерті в метро 🥹 гірко молодим 💙💛 #тінакароль

♬ ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ - Тіна Кароль

Перед тем, как боец протянул кольцо любимой, Тина Кароль заявила: "Я счастлива, что мы сегодня создаем украинскую настоящую семью. Военную семью".

Тина Кароль не смогла сдержать слез. Весь зал аплодировал и поддерживал влюбленных.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.