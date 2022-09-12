Как сообщает Politeka.net, метро в Украине из-за вторжения россии, стало главной концертной площадкой страны. Украинская певица Тина Кароль провела свой первый сольный концерт на станции метро Майдан Независимости в Киеве.
На сцену попросился війти украинский защитник, который сделал сюрприз своей любимой. Этот поступок растрогал певицу и она поделилась кадрами в сети.
На своем концерте военного времени певица исполняла песни исключительно на украинском языке и эксклюзивно представила премьеру песни "Вільні. Нескорені". Кроме исполнения своих самых известных хитов, со сцены Тина Кароль также читала пронзительные стихи и много общалась со зрителями.
Во время концерта обручилась пара военных Национальной гвардии Украины, которая познакомилась во время войны.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ
Путин после очередного провала готовит новый этап войны: названы сроки
В Минобороны рассказали о важном нюансе, о котором мало кто знает: "Перед тем, как продвигаться вперед..."
Звезда "Евровидения" Руслана неожиданно нарвалась на критику после выступления в метро: "Плохой пример"
Перед тем, как боец протянул кольцо любимой, Тина Кароль заявила: "Я счастлива, что мы сегодня создаем украинскую настоящую семью. Военную семью".
Тина Кароль не смогла сдержать слез. Весь зал аплодировал и поддерживал влюбленных.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.