Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Артистка після початку почала гастролювати, даючи концерти на підтримку України. Не забуває Кароль і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Тіна поділилася стильним чином у своєму сторіс.
На фото Тіна була у чорній сукні з вирізом до живота. Зірка позувала на зціпі, вражаючи елегантністю.
Повідомлялося, що Кароль показала кілька яскравих образів, поділившись ексклюзивними кадрами із фотосету.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Бавовна" струсонула 8 російських міст одночасно, місцеві налякані: "Треба валити"
Макс Барських взяв нове ім'я та приголомшив зізнанням про зміни в житті: "Я прийняв рішення..."
У Міноборони розповіли про важливий нюанс, про який мало хто знає: "Перед тим, як просуватися вперед..."
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" здивувала кадрами з бойфрендом: "Бачите, як акуратно цей хлопчина..."
"Неймовірно", "Українська краса, наша гордість", Красуня", "Королева", "Це відстій, а не послання, вибачте", "Всіх хлопців зачарувала", "Чекаємо на ці фото", "Тепер би дочекатися фото" , "Чекаємо на фото з фотосесії"
Нагадаємо, Кароль у чорній сукні з інтригуючим вирізом похвалилася своїми коштовностями
А ще Politeka повідомляла, що Кароль змусила обомліти від нового образу у прозорій сукні з максимальними вирізами.
Також Politeka писала, що Кароль у нескромних сукнях із максі-вирізами підкорила екзотичним стилем у Японії .