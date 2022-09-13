Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Артистка після початку почала гастролювати, даючи концерти на підтримку України. Не забуває Кароль і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Тіна поділилася стильним чином у своєму сторіс.

На фото Тіна була у чорній сукні з вирізом до живота. Зірка позувала на зціпі, вражаючи елегантністю.

Повідомлялося, що Кароль показала кілька яскравих образів, поділившись ексклюзивними кадрами із фотосету.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно", "Українська краса, наша гордість", Красуня", "Королева", "Це відстій, а не послання, вибачте", "Всіх хлопців зачарувала", "Чекаємо на ці фото", "Тепер би дочекатися фото" , "Чекаємо на фото з фотосесії"

Нагадаємо, Кароль у чорній сукні з інтригуючим вирізом похвалилася своїми коштовностями

А ще Politeka повідомляла, що Кароль змусила обомліти від нового образу у прозорій сукні з максимальними вирізами.

Також Politeka писала, що Кароль у нескромних сукнях із максі-вирізами підкорила екзотичним стилем у Японії .



