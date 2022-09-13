Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Артистка после начала начала гастролировать, давая концерты в поддержку Украины. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Тина поделилась стильным образом в своем сторис.

На фото Тина была в черном платье с вырезом до живота. Звезда позировала на сцепе, впечатляя элегантностью.

Сообщалось, что Кароль показала несколько ярких образов, поделившись эксклюзивными кадрами с фотосета.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно", "Украинская красота, нашаа гордость", Красотка", "Королева", "Это отстой, а не послание, извините", "Всех парней очаровала", "Ждем на эти фото", "Теперь бы дождаться бы фото", "Ждем на фото с фотосессии".

Напомним, Кароль в черном платье с интригующим вырезом похвасталась своими драгоценностями

А еще Politeka сообщала, что Кароль заставила обомлеть от нового образа в прозрачном платье с максимальными вырезами

Также Politeka писала, что Кароль в нескромных платьях с макси-вырезами покорила экзотичным стилем в Японии



