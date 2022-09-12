Довге світле волосся Лесі Нікітюк неакуратними пасмами спадало на очі, не даючи їй можливості нормально бачити своє відображення.

Як повідомляє Politeka.net, останнім часом українська телеведуча Леся Нікітюк дедалі частіше демонструє провокаційні образи та спокушає стильними вбраннями, які обирає для зйомок нового сезону травел-шоу "Ле Маршрутка".

Так, Леді Ле вкотре показала трендовий яскравий образ у шкірі на власній сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк одяглася у чорний подовжений піджак та картаті штани сірого кольору. Під низ вона одягла класичний гольф у тон до піджака. Її довге світле волосся неакуратними пасмами спадало на очі, не даючи їй можливості нормально бачити своє відображення. Здається, вона ніби натякає, що настав час йти до перукарні. Знімок був зроблений на темному тлі, навпроти дзеркала у ліфті.

Осінній лук Леся Нікітюк доповнила аксесуарами: маленькою сумочкою, кільцем та тонким ланцюжком із кулончиком.

"Київ. На один день і назад", – підписала фото Леся.

Варто зазначити, що у 2018 році Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". В перший день війни Нікітюк організувала для українських переселенців притулок у одній із шкіл Хмельницького. Вона допомагала людям з пошуком житла та харчування.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.