Длинные светлые волосы Леси Никитюк неакуратными прядями спадали на глаза, не давая ей возможности нормально видеть свое отражение.

Как сообщает Politeka.net, в последнее время украинская телеведущая Леся Никитюк все чаще демонстрирует провокационные образы и соблазняет стильными нарядами, которые выбирает для съемок нового сезона травел-шоу "Ле Маршрутка".

Так, Леди Ле в очередной раз показала трендовый броский образ в коже на личной страничке в Instagram.

Леся Никитюк облачилась в черный удлиненный пиджак и клетчатые брюки серого цвета. Под низ она надела классический гольф в тон к пиджаку. Ее длинные светлые волосы неакуратными прядями спадали на глаза, не давая ей возможности нормально видеть свое отражение. Кажется, она словно намекает, что пора идти в парикмахерскую. Снимок был сделан на темном фоне, напротив зеркала в лифте.

Осенний лук Леся Никитюк дополнила аксессуарами: маленькой сумочкой, колечком и тонкой цепочкой с кулончиком.

"Киев. На один день и назад", - подписала фото Леся.

Стоит отметить, что с 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.