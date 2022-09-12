Как сообщает Politeka.net, в последнее время украинская телеведущая Леся Никитюк все чаще демонстрирует провокационные образы и соблазняет стильными нарядами, которые выбирает для съемок нового сезона травел-шоу "Ле Маршрутка".
Так, Леди Ле в очередной раз показала трендовый броский образ в коже на личной страничке в Instagram.
Леся Никитюк облачилась в черный удлиненный пиджак и клетчатые брюки серого цвета. Под низ она надела классический гольф в тон к пиджаку. Ее длинные светлые волосы неакуратными прядями спадали на глаза, не давая ей возможности нормально видеть свое отражение. Кажется, она словно намекает, что пора идти в парикмахерскую. Снимок был сделан на темном фоне, напротив зеркала в лифте.
Осенний лук Леся Никитюк дополнила аксессуарами: маленькой сумочкой, колечком и тонкой цепочкой с кулончиком.
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"Киев. На один день и назад", - подписала фото Леся.
Стоит отметить, что с 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.
Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.
Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.
Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.