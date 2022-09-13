Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка прославилася завдяки перемозі на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Після цього зірка вирушила на конкурс "Міс Світу", де не змогла здобути призове місце. Ганна, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після початку війни модель встигла змінити 11 країн, але все ж таки повернулася в Україну.

Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де активно веде власний блог. А цього разу Неплях поділилася фотографією, де позувала у зеленій сукні.

"Змія", - написала зірка, поставивши смайлики.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Той момент, коли хочеш бути у Слизерині", "Мати моя жінка", "Вау, яка", "О, Боги", "Потрясна".

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