Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая прославилась благодаря победе на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". После этого звезда отправилась на конкурс "Мисс Мира", где не смогла завоевать призовое место. Анна, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны модель успела сменить 11 стран, но все же вернулась в Украину.

Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где активно ведет свой блог. А в этот раз Неплях поделилась фотографией, где позировала в зеленом платье.

"Змея", - написала звезда, поставив смайлики..

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тот момент, когда хочешь быть у Слизерине", "Мать моя женщина", "Вау, какая", "О, Боги", "Потрясная".

Напомним, "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в соблазнительном костюмчике показала точенную фигуру

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