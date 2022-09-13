Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая прославилась благодаря победе на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". После этого звезда отправилась на конкурс "Мисс Мира", где не смогла завоевать призовое место. Анна, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны модель успела сменить 11 стран, но все же вернулась в Украину.
Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где активно ведет свой блог. А в этот раз Неплях поделилась фотографией, где позировала в зеленом платье.
"Змея", - написала звезда, поставив смайлики..
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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