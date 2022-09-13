Моя модель і онука Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася стильною цибулею в чорному вбранні під час прогулянки.

Як пише Politeka.net , Софія Ротару – відома українська співачка, яка нещодавно отримала звання Національної легенди України. Зірка має внучку - Соню Євдокименко, якій зараз 21 рік. Внучка Ротару зараз живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також робить перші кроки у кар'єрі моделі. Соня має і нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. А на літо Євдокименко вирушала жити до Лос-Анджелеса, де мала роботу.

Не забуває Соня і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Варто зазначити, що Соня 24 лютого розповіла про трагедію в Україні.

"Моя сім'я та багато людей, які мені дуже дорогі, перебувають в Україні. Минулої ночі громадяни по всій країні прокинулися о 5 ранку від звуків сирен та вибухів…", - написала зірка та опублікувала фото з українським прапором на тлі Батьківщини-Матері у Києві .

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару в мереживах вразила новими фото з Італії .

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