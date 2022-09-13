Начинающая модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным луком в черном наряде во время прогулки.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица, которая недавно получила звание Национальной легенды Украины. У звезды есть внучка - Соня Евдокименко, которой сейчас 21 год. Внучка Ротару сейчас живет и учится в Нью-Йорке, США, где также делает первые шаги в карьере модели. У Сони есть и жених-миллионер, который попадал в список Форбс. А на лето Евдокименко отправлялась жить в Лос-Анджелес, где у нее была работа.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Стоит отметить, Соня 24 февраля рассказала о трагедии в Украине.

"Моя семья и многие люди, которые мне очень дороги, находятся в Украине. Прошлой ночью граждане по всей стране проснулись в 5 утра от звуков сирен и взрывов…", - написала звезда и опубликовала фото с украинским флагом на фоне Родины-Матери в Киеве.

Напомним, 21-летняя внучка Софии Ротару в кружевах впечатлила новыми фото из Италии

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