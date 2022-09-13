Наприкінці серпня наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного групу "Антитіла" було відряджено з Харківщини до Києва. Фронтмен колективу, Тарас Тополя, поділився із шанувальниками спогадами про війну. Свій коментар музикант дав в інтерв'ю для "24 Каналу".

Тарас Тополя розповів, що усвідомлення того, що його можуть вбити, прийшло не одразу. Музиканту потрібен час, щоб це усвідомити. Коли Тарас прийняв потенційну нагоду загинути як даність, він спокійно почав виконувати свою роботу.

Однак почуття страху не залишало ні його, ні його друзів і побратимів. Вони перестали боятися смерті, але в них виник інший страх.

"Ми перестали боятися смерті, але... Найбільше, звичайно, думаю, не лише я, а й мої колеги, друзі, які служили зі мною музиканти гурту "Антитіла" боялися потрапити в полон. Думаю, не треба пояснювати чому", - відверто розповів в інтерв'ю Тополя.

Тарас Тополя також поділився, чи погоджується із рішенням Залужного про відведення "Антитіл" із зони бойових дій. За його словами, музиканти прийняли і зрозуміли це рішення, але наголосили, що будь-якої миті готові повернутися назад на фронт.



Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.