В конце августа приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группа "Антитіла" была откомандирована из Харьковщины в Киев. Фронтмен коллектива, Тарас Тополя, поделился с поклонниками воспоминаниями о войне. Свой комментарий музыкант дал в интервью для "24 Канала".

Тарас Тополя рассказал, что осознание того, что его могут убить, пришло не сразу. Музыканту понадобилось время, чтобы это осознать. Когда Тарас принял потенциальную возможность погибнуть как данность, он спокойно начал выполнять свою работу.

Однако, чувство страха не оставляло ни его, ни его друзей и побратимов. Они перестали бояться смерти, но у них возник другой страх.

"Мы перестали бояться смерти, но... Больше всего, конечно, думаю, не только я, но и мои коллеги, друзья, служившие со мной музыканты группы "Антитіла" боялись попасть в плен. Думаю, не надо объяснять почему", — откровенно рассказал в интервью Тополя.

Тарас Тополя также поделился, соглашается ли с решением Залужного об отводе "Антитіл" из зоны боевых действий. По его словам, музыканты приняли и поняли это решение, но подчеркнули, что в любой момент готовы вернуться назад на фронт.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.