Українська модель та дружина героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену доньку.

Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження малечі.

Дочка Макса Михайлюка, що підросла, все частіше з'являлася в Інстаграм-акаунті Даші Хлистун.

Тепер у своїх сторіс горда мама вирішила показати Аріану на прогулянці.

Півторарічна мала була дуже модно одягнена. На ній красувалася «дута» жилетка пудрового відтінку, з-під якої проглядав чорний спортивний костюм.

Дочка Михайлюка намагалася погодувати голубів у цьому їй допомагала старша дівчинка.

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