Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження малечі.
Дочка Макса Михайлюка, що підросла, все частіше з'являлася в Інстаграм-акаунті Даші Хлистун.
Тепер у своїх сторіс горда мама вирішила показати Аріану на прогулянці.
Півторарічна мала була дуже модно одягнена. На ній красувалася «дута» жилетка пудрового відтінку, з-під якої проглядав чорний спортивний костюм.
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Дочка Михайлюка намагалася погодувати голубів у цьому їй допомагала старша дівчинка.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Дар'я Хлистун прикрилася одним пір'ям і показала, як пощастило Максу Михайлюку
А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника несподівано засвітила дочку "Холостяка" Макса Михайлюка, показавши, як вона змінилася.
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