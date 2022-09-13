Як пише Politeka.net , після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.
У Києві в атмосферному закладі на даху однієї з висоток вони зіграли весілля, на яке покликали рідних та близьких людей.
У себе в Інстаграм шоумен похвалився новоспеченою дружиною заради якої відмовився від боротьби за серце Ксенії Мішиної у шоу "Холостячка".
На фото, викладеному у сторіс Рибака, Лілія демонструє стильний аутфіт. Дівчина скомпонувала тренд сезону – куртку-косуху зі шкіряними штанами сірого кольору. Під верхній одяг вона одягла молочний світшот, оброблений чорною тасьмою.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Для війни з НАТО та оборони Москви": стало відомо, кого ЗСУ розмолотили на Харківщині
Російські неадеквати побили українок у Франції, деталі злочину: за те, що слухали українську музику
"Пішли зовсім інші розмови": стало відомо, що буде після успішного контрнаступу ЗСУ
53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
«Оце-то жінку маю», - з гордістю наголосив Андрій Рибак.
Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" показав, чим його балує красуня-дружина після весілля: не втримався і сфотографував
А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.
Також Politeka писала, що Андрій Рибак із "Холостячки" перебираючи весільні фото несподівано розкривався