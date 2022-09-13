Андрій Рибак із "Холостячки" після весілля не може натішитися своєю дружиною.

Як пише Politeka.net , після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.

У Києві в атмосферному закладі на даху однієї з висоток вони зіграли весілля, на яке покликали рідних та близьких людей.

У себе в Інстаграм шоумен похвалився новоспеченою дружиною заради якої відмовився від боротьби за серце Ксенії Мішиної у шоу "Холостячка".

На фото, викладеному у сторіс Рибака, Лілія демонструє стильний аутфіт. Дівчина скомпонувала тренд сезону – куртку-косуху зі шкіряними штанами сірого кольору. Під верхній одяг вона одягла молочний світшот, оброблений чорною тасьмою.

«Оце-то жінку маю», - з гордістю наголосив Андрій Рибак.

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А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.

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