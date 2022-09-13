Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Тіна Кароль активно веде соціальні мережі, розповідає про свої концерти та частіше спілкується з фанатами в Інстаграм. Нерідко виконавиця звертає увагу на незвичайні образи у своїх виступах.

Цього разу шанувальники вирішили обговорити не лише вбрання Кароль, а й її нову композицію, яку вона лише частково представила зовсім недавно і одразу постаралася розповісти про історію її створення в мережі. Прем'єру заплановано на найближчий час.

«Мотивуюче 🔥😍 чекаємо; Просто шикарна королева!; Вона вже вийшла?; 🔥 українською - вогонь!; У всіх ейфорія після настання ЗСУ....а у гарних дівчат вона особлива🥰💪; Яка краса; Як називається; Чудова пісня від прекрасної Тіни Кароль; Думаю, оптимістична. Чекаємо; Шикарно 😍» - пишуть у мережі.

Також Тіна Кароль провела свій перший сольний концерт на станції метро Майдан Незалежності у Києві. На сцену попросився увійти український захисник, який зробив сюрприз коханій. Цей вчинок зворушив співачку і вона поділилася кадрами у мережі .

Під час концерту побралася пара військових Національної гвардії України, яка познайомилася під час війни.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.