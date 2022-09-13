Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль активно ведет социальные сети, рассказывает о своих концертах и чаще общается с фанатами в Инстаграм. Нередко исполнительница обращает внимание на необычные образы на своих выступлениях.

В этот раз поклонники решили обсудить не только наряд Кароль, но и ее новую композицию, которую она только частично представила совсем недавно и сразу же постаралась рассказать об истории ее создания в сети. Премьера запланирована на ближайшее время.

«Мотивирующее🔥😍 ждем; Просто шикарная королева!; Она уже вышла?; 🔥 на украинском - огонь!; У всех эйфория после наступления ВСУ....а у красивых девушек она особенная🥰💪; Какая красота; Как называется; Великолепная песня от прекрасной Тины Кароль; Думаю, оптимистичная. Ждем; Шикарно😍» - пишут в сети.

Также Тина Кароль провела свой первый сольный концерт на станции метро Майдан Независимости в Киеве. На сцену попросился війти украинский защитник, который сделал сюрприз своей любимой. Этот поступок растрогал певицу и она поделилась кадрами в сети.

Во время концерта обручилась пара военных Национальной гвардии Украины, которая познакомилась во время войны.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.