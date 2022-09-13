Як пише Politeka.net , Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Наразі Алан зайнявся роботою над фільмом про війну "Довга вдома", в якому хоче розповісти про перший день війни. Не забуває Бадоєв і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала фото, на якому позує в пальто на сходах.
"Буде щось цікаве", - написав Алан.
Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Для війни з НАТО та оборони Москви": стало відомо, кого ЗСУ розмолотили на Харківщині
Білоруські офіцери прозріли від ЗСУ: в армії Лукашенка зізналися, чи є ще охочі полізти в Україну
Макс Барських взяв нове ім'я та приголомшив зізнанням про зміни в житті: "Я прийняв рішення..."
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" здивувала кадрами з бойфрендом: "Бачите, як акуратно цей хлопчина..."
"Український Нео", "Дуже клювання кадр", "І куди такий імпозантний чоловік зібрався?", "Що?".
Нагадаємо, Макс Барських під новим псевдонімом здивував змінами та першою піснею
А ще Politeka повідомляла, що Бадоєв показав творіння матері, якими прикрасив свій кабінет
Також Politeka писала, що Бадоєв наочно показав, як підгоряє на Росії через Барських.