Як пише Politeka.net , Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Наразі Алан зайнявся роботою над фільмом про війну "Довга вдома", в якому хоче розповісти про перший день війни. Не забуває Бадоєв і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала фото, на якому позує в пальто на сходах.

"Буде щось цікаве", - написав Алан.

Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Український Нео", "Дуже клювання кадр", "І куди такий імпозантний чоловік зібрався?", "Що?".

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