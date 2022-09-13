Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер осетинского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сейчас Алан занялся работой над фильмом о войне "Довга дома", в котором хочет рассказать о первом дне войны. Не забывает Бадоев и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовал фото, где позировал в пальто на ступеньках.

"Будет что-то интересное", - написал Алан.

Фанаты, включая Машу Ефросинину, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

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