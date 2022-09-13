Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український виконавець. У 2020 році зірка одружився на блогерці Каті Репяхової, яка набагато молодша за нього. А торік у пари з'явився первісток – син Михайло. Але не всі українці сприймають цю пару через величезну різницю у віці. Дружина Віктора вирішила відповісти на хейтерку, яка написала на Віктора "Дід".
"Сьогодні вранці прочитала чудовий коментар щодо свого чоловіка", - написала Репяхова.
"Моє обличчя, коли Наталка назвала мого чоловіка дідом", - продовжила Катя.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Для війни з НАТО та оборони Москви": стало відомо, кого ЗСУ розмолотили на Харківщині
"Бавовна" струсонула 8 російських міст одночасно, місцеві налякані: "Треба валити"
53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
Після цього Репяхова показала, як Павлик катався на лижах, виступав на концерті, плавав у басейні, займався спортом та катався велосипедом.
"Бажаю, щоби всіх дідів так любили молоді дівчата", - підсумували Репяхова і показала натовп фанаток на концерті у Віктора Павлика.
Нагадаємо, Віктор Павлик хвалився патріотичними номерами, несподіване фото
А ще Politeka повідомляла, що Репяхова похвалилася сімейною ідилією з Павликом, засвітивши ніжний поцілунок
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася, як весело проводить час у вихідні без чоловіка