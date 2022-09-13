Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український виконавець. У 2020 році зірка одружився на блогерці Каті Репяхової, яка набагато молодша за нього. А торік у пари з'явився первісток – син Михайло. Але не всі українці сприймають цю пару через величезну різницю у віці. Дружина Віктора вирішила відповісти на хейтерку, яка написала на Віктора "Дід".

"Сьогодні вранці прочитала чудовий коментар щодо свого чоловіка", - написала Репяхова.

"Моє обличчя, коли Наталка назвала мого чоловіка дідом", - продовжила Катя.

Після цього Репяхова показала, як Павлик катався на лижах, виступав на концерті, плавав у басейні, займався спортом та катався велосипедом.

"Бажаю, щоби всіх дідів так любили молоді дівчата", - підсумували Репяхова і показала натовп фанаток на концерті у Віктора Павлика.

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