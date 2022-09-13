Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский исполнитель. В 2020 году звезда женился на блогерке Кате Репяховой, которая намного младше него. А в прошлом году у пары появился первенец - сын Михаил. Но не все украинцы воспринимают эту пару из-за громадной разницы в возрасте. Жена Виктора решила ответить хейтерке, которая написала на Виктора "Дед".

"Сегодня утром прочитала прекрасный комментарий по отношению к своему мужу", - написала Репяхова.

"Мое лицо, когда Наташа назвала моего мужа дедом", - продолжила Катя.

После этого Репяхова показала, как Павлик катался на лыжах, выступал на концерте, плавал в бассейне, занимался спортом и катался на велосипеде.

"Желаю, чтобы всех дедов так любили молодые девушки", - подытожили Репяхова и показала толпу фанаток на концерте у Виктора Павлика.

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